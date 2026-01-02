Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonetin takla atıp yoldan çıkması neticesinde baba ve oğlu yaralandı.

Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, M.C. idaresindeki 54 NC 155 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü M.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sebebiyle kamyonette bulunan meyve ve sebzeler yola saçılırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.