Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilecek Ağrı Gündüzlü Bakım Merkezi’nin, toplam 9 bin 68 metrekare alan üzerine inşa edileceği belirtildi.

Açıklamada, kapalı inşaat alanı 1.660 metrekare olarak planlanan merkezde ana hizmet binasının yanı sıra hobi bahçesi, 0-6 yaş grubu çocuklar için oyun alanı, spor sahası ve hayvan barınaklarının yer alacağı ifade edildi. Projenin sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesine katkı sunacağı vurgulanan açıklamada, "Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, sosyal hizmet altyapımızı güçlendiren projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz" denildi.