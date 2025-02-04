Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde açılan stantta, vatandaşlara ücretsiz kanser tarama testleri uygulandı.

Ücretsiz tarama testi yaptılar

Sağlık uzmanları, erken teşhisin önemini tüm detaylarıyla anlattığı vatandaşlara kanser hastalığıyla ilgili hayati bilgiler aktardı ve ayrıca 30-65 yaş aralığındaki gönüllü kişilere HPV testi yaptı.

Etkinlik kapsamında, belediye meclis salonunda kurum içi personele bilgilendirici bir seminer verildi.

Erken teşhisin önemi

Büyükşehir etkinliğinde konuşan alanında uzman isimler, kanserin erken teşhis edilmesi halinde tedavi sürecinin çok daha başarılı ilerlediğini belirterek düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Taramalar hayati öneme sahip

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer, yapılan çalışmalara ve kanser hastalığına değinerek, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Özer, “Vatandaşlarımızın sağlık taramalarına katılım göstermesi hayati öneme sahiptir. Tıp Merkezimizde çeşitli farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.