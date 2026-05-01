Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bayraklı kuru yük gemisi havadan görüntülendi. İkinci katına kadar su alan ve açığa doğru yan yatan gemideki 8 mürettebatı kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Karasu açıklarında seyreden Kamerun uyruklu 'NINOVA' isimli kuru yük gemisi, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kontrolden çıkan gemi, bir süre sonra sahile yakın noktada karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, fırtına, dev dalgalar ve zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle denizden gemiye yaklaşmanın riskli olması üzerine alternatif kurtarma planını devreye soktu. Ekipler tarafından karadan gemiye roket aracılığıyla halat fırlatıldı. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya tahliye hattı oluşturuldu. Gemide mahsur kalan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 8 personelin kurulan halat sistemiyle deniz üzerinden karaya çıkartılacağı bildirildi.

Karaya oturan gemi ise ikinci katına kadar su alarak, kuzey yönünde açığa doğru yan yattı. Toplam 83 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip gemi, dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına refakat ediyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.