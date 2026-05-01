Saat 09.00 sıralarında Karasu açıklarında seyreden Kamerun uyruklu 'NINOVA' isimli kuru yük gemisi, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kontrolden çıkan gemi, bir süre sonra sahile yakın noktada karaya oturdu.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, fırtına, dev dalgalar ve zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle denizden gemiye yaklaşmanın riskli olması üzerine alternatif kurtarma planını devreye soktu.

Ekipler tarafından karadan gemiye roket aracılığıyla halat fırlatıldı. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya tahliye hattı oluşturuldu. Kurulan bu sistem üzerinden başlatılan zorlu tahliye operasyonunda, gemide mahsur kalan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 8 personelden 5'i sırayla deniz üzerinden karaya çekilerek kurtarıldı.

Gemide kalan diğer 3 personelin güvenli şekilde tahliye edilmesi için bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.