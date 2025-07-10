Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda otluk ve çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kısa sürede büyüyerek yol kenarını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, D-140 kara yolu Bedilkadirbey mevkiinde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yol kenarını sardı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerin çevredeki vatandaşlar arasında paniğe sebep olduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalılık ve otluk alanda hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.