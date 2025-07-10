48-68 aylık (4-6 yaş) aralığındaki çocuklara yönelik okul öncesi eğitim hizmeti sunacak olan merkezlerde, eğitim alamayan binlerce çocuk için hazırlıklar tamamlandı. Eğitimler, sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemle yürütülecek. 32 merkezde hizmet sunulacak olan sistemde, öğrencilere her gün sabah ve öğlen gruplarına ara öğün ikram edilecek. Çocukların çanta ve kırtasiye malzemeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Eğitim sürecinde öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştireceği dış alan gezileri ve ziyaret programları da planlandı. Yıl içinde şube sayısının artırılması hedeflenirken, merkezlere kayıtlar 10-25 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için https://yuvam.bursa.bel.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Bülten