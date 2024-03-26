Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı’nda hafta sonu çocuk atölyesi, ebru sanatı, meddah gösterisi ve semazen gösterisi programlarıyla dolu dolu geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ve geleneksel hale gelen Ramazan’ın maneviyatını güçlendiren Ramazan Sokağı, bu hafta sonu da 7’den 7’e tüm vatandaşları ağırladı. Çocuk Atölye etkinlikleri ile programlar, Kent Orkestrası’nın muhteşem konseri ve semazen gösterisiyle devam etti. Sakaryalı binlerce vatandaş, Büyükşehirle keyif dolu bir hafta sonunu geride bıraktı. Çocuk Atölye Etkinlikleri, Ebru Atölyesi, Karagöz-Hacivat, Meddah Gösterisi, Tasavvuf Musikisi ve Semazen gösterileri çocukların ve ailelerinin yüzünde tebessüm oldu ve unutulmaz bir hatıraya dönüştü. Sokağı ziyaret eden yüzlerce çocuk, renkli etkinliklerle eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi.