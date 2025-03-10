SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşerek 60 gündem maddesi karara bağlandı.

Meclis üyeleri imar değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları görüşüldü.

Mecliste önemli gelişmeler

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun başkanlık ettiği meclis toplantısına ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda meclis gündemindeki maddeler karara bağlanırken önemli bazı gelişmeler de yaşandı.

İki büyük tesis için meclis kararı

Bu kapsamda Başkan Yusuf Alemdar’ın Arifiye’ye sözünü verdiği yüzme havuzu ve gençlik merkezi için süreç resmen başladı ve mecliste ilçeye yapılacak tesis için Büyükşehir’e yer tahsisi yapılması kararlaştırıldı.

Meclis toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, Sakarya’nın 12 kilometrelik Raylı Sistem projesiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

“Sakarya raylı sisteme kavuşacak”

Proje ihalesinin tamamlandığını ve ilerleyen günlerde sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapılacağını ifade eden Alemdar, en kısa sürede de yapım ihalesinin de tamamlanacağını müjdeleyerek vatandaşlara, “Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Sakarya’mız raylı sisteme kavuşacak” çağrısı yaptı.

“Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun”

Alemdar son durumu şöyle anlattı: “Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz tarafından proje ihalemiz tamamlandı. Önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacak. Raylı sistem hattı için bu aşamadan sonra proje çalışmaları başlayacak. En kısa süre içinde de yapım ihalesine çıkılacak. Söz verdiğimiz gibi, Sakarya’mızda yeni bir ulaşım çağı başlatıyoruz. Bunlar büyük ve kapsamlı yatırımlardır. Bu sebepten dolayı arka planda harcadığımız yoğun mesainin neticelerini yakın zamanda kamuoyu da inşallah net bir şekilde görecek. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, inşallah Sakarya raylı sistemle olabilecek en yakın sürede buluşacak”

Arifiye’ye spor tesisleri: “İlçemize hayırlı olsun”

Ayrıca Arifiye’ye yapılacak olan spor yatırımlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Alemdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için sosyal alanların genişlemesi çalışmalarımız sürüyor. Ankara’da sürdürdüğümüz temaslar neticesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katkıları ile ilçelerimize gençlik merkezleri, yüzme havuzları, futbol sahaları ve spor alanları kazandırıyoruz. Güzel ilçemiz Arifiye’de de süreç bugün başladı.Katkı sağlayan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Arifiye’mize hayırlı olsun” dedi.

“12 kilometrelik raylı sistem projesinde işler yolunda”

Mart Ayı Olağan Meclisi’ne başkanlık eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “12 kilometrelik raylı sistem proje ihalesi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Proje çizilecek, proje çalışması tamamlandığı zamanda yapım ihalesi aşamasına geçeceğiz” dedi.

Gündem maddeleri

1’den 27. maddeye kadar olan maddeler imar ve bayındırlık komisyonundan geldiği şekilde kabul edildi. 28’den 55. maddeye kadar olan gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. 56’dan 59. madde arası oy birliğiyle kabul edildi. 60. madde hukuk komisyonuna sevki kabul edildi.