Sakarya’da gece saatlerinde başlayan sis, şehir genelinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle kampüs bölgesinde yoğunluğunu devam ettiren sis görüş mesafesini düşürüyor.

Sakarya’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis, kentte sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü şehrin Serdivan, Adapazarı, Erenler ve Arifiye ilçelerinde sis etkisini sürdürüyor. Özellikle kampüs bölgesinde yoğunluğunu devam ettiren sis görüş mesafesini de düşürüyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.