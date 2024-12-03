Sakarya’da Kasım ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Rahmi Doğan tarafından açıklandı. Kumar oynatan 5 şahsa adli, oynayan 12 şahsa ise idari işlem yapılırken 1 işyeri 10 gün süreyle faaliyetten men edildi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 masaj salonu ve 2 ikamet komisyon kararı ile mühürlendi, 4 şahsa adli, 6 şahsa ise idari işlem yapıldı. Ayrıca 98 litre kaçak alkol ve 42 adette sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kasım ayı içerisinde yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği ‘Aylık Asayiş Bilgilendirme’ toplantısı, Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Doğan, son bir ay içerisinde şehirde güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Sakarya’nın her alanda güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Doğan, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

“98 litre kaçak alkol, 42 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi”

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 01-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaları aktaran Vali Rahmi Doğan, “Kasım ayı içerisinde bin 65 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 26 kilo 948 gram bonzai, 3 kilo 158 gram esrar, 1 kilo 488 gram metamfetamin, bin 766 adet uyuşturucu hap, 596 gram bonzai hammaddesi, 587 gram skunk, 200 gram ve 80 ML amfetamin, 62 gram kokain maddesi, 56 gram kenevir tohumu, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet hassas terazi, 7 adet hint kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 124 bin 950 TL ve 150 Euro nakit para ele geçirildi. Ayrıca; 24 milyon 749 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 6 ton 525 kilo açık tütün, 140 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 140 adet gümrük kaçağı puro, 98 litre kaçak alkol, 8 adet elektronik sigara, 42 adet sahte Amerikan Doları, 1 adet dedektör, 77 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet kurusıkı tabanca, 2 adet makineli tabanca, bin 350 adet değişik çap ve markalarda mühimmat, 6 çalıntı oto ile 4 tane de motosiklet ele geçirildi” dedi.

“Fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 masaj salonu, 2 ikamet mühürlendi”

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda 13 şüphelinin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı çerçevesinde ise 9 organizatör ile 370 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapıldığını ifade eden Vali Doğan, “Kumar oynatan 5 şahsa adli, oynayan 12 şahsa idari işlem yapılmış, 1 işyeri 10 gün süreyle faaliyetten men edilmişti. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 masaj salonu, 2 ikamet komisyon kararı ile mühürlenmiş ve 4 şahsa adli, 6 şahsa ise idari işlem yapılmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 986 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan; 301 şahsın, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasının, 27 şahsın, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasının, 13 şahsın, 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasının ve 3 şahsın ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda; 629 şahsa sorgulama yapılmıştır. 116 adet deniz aracı kontrol edilmiş, bin 500 metre yasa dışı balıkçı ağına el konulmuş ve 176 bin 339 TL idari para cezası uygulanmıştır. 39 adet balıkçı gemisinde bulunan 175 bin 269 litre yakıta ulusal marka denetimi yapılmış ve 22 şahsa idari işlem uygulanmıştır” diye konuştu.

“54 milyon 146 bin 177 TL idari para cezası”

Öte yandan, yapılan trafik denetimlerinde ise toplam 54 milyon 146 bin 177 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiğini de aktaran Vali Doğan, “Yapılan trafik denetimlerinde 192 bin 320 araç ve sürücü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 24 bin 55 araca yasal işlem yapılmış, bin 559 araç ise trafikten men edilmiştir. Abartı egzozdan 282 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 234 araca, alkol-uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 37 araca, hatalı parktan 3 bin 449 araca cezai işlem uygulanmış ve 8 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 54 milyon 146 bin 177 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir. Huzurumuzu korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına suç ve suçlularla mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam edecektir” şeklinde konuştu.