Tiyatro ve sinema oyuncusu Serkan Keskin'in hayatını kaybeden babası Vehbi Keskin'in cenazesi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 85 yaşındaki Vehbi Keskin, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vehbi Keskin için İzmit Fevziye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, oyuncu Serkan Keskin taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları Taner Ölmez, Çağlar Çorumlu, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı. Vehbi Keskin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin'in de yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.