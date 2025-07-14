Sakarya Büyükşehir Belediyesi, D-650 Karayolu’nun (Karasu Çevre Yolu) Topça Köprüsü’nün Karasu istikametinde trafiği 12 gün boyunca yol yapım çalışması nedeniyle yan yoldan sağlayacak. Bu güzergahı kullanacak sürücülere uyarı yapıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Karasu Çevre Yolu ya da D-650 Karayolu olarak bilinen önemli geçiş güzergahında ‘derz yapım işi’ çalışmaları başlayacaktır.

Bu nedenle TOPÇA Köprüsü’nün SATSO’dan şehre geliş, Karasu Çevre Yolu’na gidiş güzergahı 15 Temmuz Salı gününden itibaren 12 gün boyunca trafiğe kapatılacaktır. Köprünün D-100 Karayolu’na gidiş güzergahında ise trafik akışı sorunsuz şekilde devam edecektir. Et Balık’tan Karasu Çevre Yolu’na gidiş istikametinde köprü üstünden sağlanan geçiş, Topça önündeki alternatif yan yol ile sağlanacaktır. Belirtilen süre boyunca vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına Topça Kavşağı’nın altındaki güzergâhtan ulaşımı yönlendireceğiz. Tüm sürücülerimizin bilgisine sunarız” denildi.