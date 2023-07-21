Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yaz sezonunun en heyecanlı macerasına başladı. Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yaz sezonunun macerası da Büyükşehirle aynı alanda başladı. 7-14 yaş arası öğrencilerin geleneksel okçuluk, satranç, spor tırmanışı ve drama branşlarında eğitimler aldığı Macera Park’ta öğrenciler yaz tatillerini öğrenerek geçiriyor. Öğrenmenin, özgüvenin ve heyecanın merkezi olan Macera Park’ın yaz kurslarına 200’ü aşkın öğrenci katılıyor.

Macera Park’ın yaz kurslarındaki satranç dersinde öğrenciler oyununun temel disiplinlerini öğrenirken düşünme becerilerini de geliştiriyorlar. Geleneksel okçuluk dersinde ise öğrenciler tutuş, kabiliyet ve hedef vurma gibi eğitimler alarak hünerlerini sergiliyor. Öğrenciler drama dersinde tiyatro sanatını icra ederken spor tırmanışı dersinde ise Macera Park’ın adrenalin dolu parkurlarında tırmanış eğitimleri alıyorlar. Öğrencilerin yeteneklerini keşfettiği yaz kursları 6 hafta süresince devam edecek.