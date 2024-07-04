Sakarya D-650 karayolunda 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda 2 istikamette trafiğe kapandı.

D-650 Karayolu Geyve mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, D-650 karayolunda 2 istikametinde trafiğe kapatıldığı öğrenildi.