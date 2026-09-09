Küresel piyasalarda ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 1,14 gerileyerek günü 4.355 dolardan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altın, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini güçlendirmesiyle yeniden satış baskısıyla karşılaştı. İlk işlemlerde 4.341 dolara kadar düşen ons altın, son bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Daha sonra gelen tepki alımlarıyla toparlanan ons, TSİ 10:30 itibarıyla 4.400 dolar seviyesinde işlem gördü. 9 Eylül 2026’da spot piyasada gram altın ise güne 6.858 TL’den başladı.

YENİDEN ORTA DOĞU BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD ve İran arasında karşılıklı çatışmaların artması ve petrol fiyatlarının 7 hafta sonra tekrar 100 dolara dayanması, sarı metalde risk iştahını düşürdü. Petrolde arz endişesiyle yükselen fiyatlar; küresel ekonomide enflasyonist baskıları ve “daha sıkı para politikası” beklentilerini yeniden canlandırdı.

TAHVİL FAİZLERİ VE FED

ABD’de 2 yıllık tahvil faizi son gelişmelerin ardından 4,40 seviyesine yöneldi ve Ocak 2025’te test edilen zirve seviyelere oldukça yaklaştı. Getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyeti yükseldi ve sarı metal üzerindeki baskı arttı. Piyasalar bu hafta cuma günü açıklanacak ABD ağustos TÜFE verisini beklerken, petrol fiyatlarındaki son tırmanış FED’den faiz artışı beklentilerini de yükseltti. 16 Eylül’deki FED faiz kararına kısa süre kala dün “faiz artışı” ihtimali %58’in altında fiyatlanıyordu. Bugün bu ihtimal %60’ın üzerine çıktı.

TÜFE YÜKSEK GELİRSE…

Troy Kıymetli Metaller tarafından yapılan analizde, ABD’de güçlü gelen ağustos istihdam verisinin ardından da FED’in faiz artırabileceği beklentisinin güçlendiği hatırlatılarak “Bu sebeple ABD’de bu hafta açıklanacak ÜFE ve özellikle TÜFE, altın açısından önemli olacak. Enflasyon yüksek gelirse faiz beklentileri ve tahvil getirileri yükselebilir. Bu da faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabilir” değerlendirmesinde bulunuldu.

MERKEZ BANKALARININ DESTEĞİ

Daha yumuşak bir enflasyon tablosunun ise altında yeniden yukarı yönlü hareketin önünü açabileceği aktarılan analizde “” ifadelerine yer verildi.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4.282 dolar destek, 4.510 dolar ise direnç noktası olarak izleniyor. Analistler ayrıca, bugün 4.305 dolar seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın fiyatın yönü açısından kritik öneme sahip olabileceğini belirtiyor.