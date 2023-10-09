Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Şehir Kütüphanesi Projesi'nin yapımı için bakanlıkla protokol aşamasına gelindiğini müjdeledi. Başkan Yüce, KONUT A.Ş ile 12 blokta yükselecek 240 konutluk projenin de Sakarya'ya farklı bir estetik doku katacağını söyledi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez binadaki meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri, komisyon başkanları, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir bürokratları ve gazeteciler katıldı. Meclis toplantısında Sakarya'da planlanan, devam eden ve tamamlanan projelere değinen Başkan Ekrem Yüce, son dönemde büyük bir merakla beklenen Şehir Kütüphanesi ve KONUT A.Ş'nin 240 konutluk projesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kentin kalbinde planlanan Şehir Kütüphanesi projesinin yapımına başlanacağın müjdesini veren Yüce, Kültür Bakanlığı ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile protokol aşamasına gelindiğini açıkladı. Projenin Sakarya'da yaşamın ve kültürün cazibe merkezi olacağını vurgulayan Yüce, "Şehir kütüphanesi artık bir proje olmaktan çıkıyor" dedi. Konuşmasında ayrıca Cumhurbaşkanlığı'ndan tebrik alan "Açık Veri Portalı" projesinden bahseden Yüce, web sitesine yerleştirilen bu portal ile vatandaş ile belediye arasındaki iletişimin, bağın ve şeffaflığın güçleneceğini ifade ederek, araştırmacıları bu portaldaki verileri kullanarak şehrin projelerini ve planlarını geliştirmeye davet etti.

KONUT A.Ş TEMELİ ATIYOR

Öte yandan binlerce kişinin merakla beklediği Yenikent bölgesi Korucuk'ta inşa edilecek 240 konutluk projenin yakın zamanda temelinin atılacağını söyleyen Yüce, merak edilen her şeyin hazırlanan web sitesinde yayınlayacağını belirterek, "Her şey için son aşamaya geldik, sadece fiziki değil estetik olarak Sakarya'ya büyük bir yenilik getireceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Yüce, projede vatandaşlara en kolay ödeme seçeneklerini sunduklarını anlatarak detaylara yer verdi.

Kentsel dönüşümün en önemli adımlarından biri olan KONUT A.Ş'yi anlatırken 1999 depremini hatırlatan Yüce, "Hepimiz bunu 99 depreminde acı bir şekilde tecrübe edindik. Bu acıların tekrarlanmaması için öncelikli çalışmalarımız arasına kentsel dayanıklılığı, kentsel dönüşümü aldık. Bu projemiz sayesinde hemşerilerimize iyi standartlarla donatılmış, huzurlu, güvenli bir çevrede yaşama imkânı sağlıyoruz. Toplamda 240 daire inşa edeceğimiz projemizde, ilk etapta Korucuk'ta 240 konut üreterek bunların 150'sini makul şartlarda sunarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız inşallah. Taleplerin fazlası durumunda, adil bir kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz" dedi.

KONUT ALACAKLARA KOLAY ÖDEME

Yüce, ödeme seçeneklerinin ayrıntılarına değinerek, "Projemizin ödeme seçeneklerinde de hemşerilerimizi düşündük. Peşin alımlarda, liste fiyatından 'luk bir indirim uygulayarak, yüklerini hafifletiyoruz. Ayrıca, %25 peşinatla başlayıp, 6 ayda bir %2 veya %3 ara ödeme seçenekleriyle, 84 aylık veya 120 aylık vadelerle de kolaylık sağlıyoruz. 12 blokta yükselecek olan projemiz, 23 bin metrekarelik bir alana sahip olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak inşa ettiğimiz bu toplu konutlarla hem geleceğimize güvence sağlamayı hem de şehrimize estetik bir doku katmayı hedefliyoruz. Konut A.Ş için bir web sitesi de hazırlıyoruz. En kısa sürede hizmete alacağız. Bütün her şey son aşamaya geldi. . Temeli atmak için yakın zamanda bir açılış yapacağız. Sadece fiziki değil estetik açıdan Sakarya'ya büyük bir yenilik kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Açık Veri Portalı" projesiyle artık her vatandaşın şehir verilerini inceleyip Sakarya'nın geleceğine katkı sunabileceğini anlatan Yüce, "Katılımcılığı ve şeffaflığı ön planda tutan bir anlayışla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sakarya’mızın vatandaşı ve belediyesi arasında şeffaflık olsun diye, iletişim güçlensin diye, şehrimizdeki yaşam değeri artsın diye Açık Veri Portalı'nı hayata geçirdik. Web sitemizdeki portalımızda coğrafi veriler, yaşam, sağlık, belediye hizmetleri, afet ve acil durum, çevre, kültür sanat, spor ve ulaşım bilgileri var. Sadece vatandaşımıza değil aynı zamanda geliştiricilere, araştırmacılara ve diğer paydaşlara da kapılarını açıyor. Onları Sakarya'nın verilerini kullanarak yeni uygulamalar geliştirmeye, araştırmalar yapmaya, şehrin gelecekteki projelerini iyileştirmeye davet ediyoruz. Şehirler dış kaynaklardan destek alırken biz kendi imkanlarımızla hayata geçirdik ve Cumhurbaşkanlığı'ndan tebrik aldık" ifadelerini kullandı.