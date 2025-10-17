Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Programı’na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Programın açılışında kürsüye çıkan Kurtulmuş, Kürtçe bir şiir okudu. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorumla karşılık buldu.

TBMM Paylaştı

Kurtulmuş törenin açılışında, “Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen Kürtçe ifadelerde bulundu.

Kurtulmuş'un bu anları TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.