Bir vatandaşın çöpten karton ve poşet topladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşım, kısa sürede ülke gündemine oturdu. Ancak olayın perde arkası farklı çıktı.

Çifte Emekli Maaş Alıyormuş " Yanlış Anlaşıldım"

Görüntülerde yer alan kişinin 83 yaşındaki Sefer Karaaslan olduğu belirlendi. Karaaslan, yaklaşık 35 yıl Almanya’da çalıştığını, hem Almanya’dan hem de Türkiye’den emekli maaşı aldığını açıkladı. Kendisine ait birden fazla mülkü bulunduğu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından da düzenli olarak takip edildiği öğrenildi. Kamuoyunda farklı yorumlanan görüntülere açıklık getiren Karaaslan, karton ve poşet topladığını, ancak bunu maddi ihtiyaçtan değil, çalışmayı sevdiği için yaptığını dile getirdi. Oğlu Şevki Karaaslan da babasının herhangi bir maddi sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

"Biz Bunu Bıraktırmak İçin Çabaladık Ama Babam Bu İşi Canı Sıkıldığı İçin Yapıyor"

Babasına defaten uyarılarda bulunmasına rağmen engel olamadığını belirten Şevki Karaaslan, "Babamın durumu bu. Her şey söylediği gibi doğru şekilde söylemiş. Aklı zaten yerinde, bir sıkıntısı yok. Babam Almanya'dan emekli ve emekli maaşı var. Ama babam boş durmamak için bu işi yaptığını söylüyor. Biz bunu bıraktırmak için çabaladık ama babam bu işi canı sıkıldığı için yapıyor. Biz bunu durdurmak istedik, doktora da götürdük. Doktor da sağlıklı dedi. Herhangi bir ihtiyacı yok, durum bu şekilde. Maddi anlamda bir sıkıntısı yok. Kaldığı evi de temizliyoruz hatta birkaç kez belediyeden de temizlemeye geldiler. Ama bir süre sonra yine aynı şekilde oluyor. Başka bir evde kalmak istemiyor. Kendi böyle istiyor. Elimizden geldiği kadar kendisine bakmaya çalışıyoruz. Video ile yanlış anlatılmış. Babamı görüyorlar orada daha sonrasında araştırılmadan paylaşılmış. Algı oluşturmaya gerek yok. Parası var, bankada da parası var. Parasına da dokunulmuyor. Yani babam bu işi yapmak istiyor, onu kendi durdurabilir biz durduramayız" dedi.

"Çalışmasam Rahat Edemem Ben"

Çöpten karton toplayan ve çekilen görüntüleriyle ülke gündemine oturan 83 yaşındaki Sefer Karaaslan, "Ben Almanya'da 30-40 sene çalıştım. Oradan maaş alıyorum. Burada da hastanede ameliyathanede çalışıyordum. Müracaat ettim, buradan da alıyorum. Çalıştığım zaman rahatım, öbür türlü vakit geçiremiyorum. Ama bir gün çalışmayayım rahat edemiyorum. Çalışmak haram mı yani? Beş tane çocuğum var hepsinin evi var. Benim bir sorunum yok. Bakıyorlar ben gitmek istemiyorum. Hayret ediyorum ben, çalışmak haram mı? Allah'a şükür çalıştım karşılığını alıyorum. Sıhhatim yerinde hiçbir hastalığım yok. Doktora götürdüler beni orada doktor 3 soru sordu bana ve ben de hepsine cevap verdim. Çalışıyoruz biz hırsızlık mı yapıyoruz? Çalışmasam rahat edemem ben. Kimse engelleyemez beni" diye konuştu.

Valilik Açıklama Yaptı

Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Konu valiliğimizce titizlikle incelenmiş olup, yapılan inceleme ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda paylaşımda yer alan kişinin kimliği tespit edilmiştir. Söz konusu vatandaşımızla ilgili yapılan incelemede, kendisinin Türkiye ve Almanya'dan emekli olduğu, eşinin de emekli olduğu, birden fazla mülkünün bulunduğu, beş çocuğunun olduğu ve yalnız yaşadığı anlaşılmıştır. Vatandaşımızın boş zamanlarında kendi isteğiyle kâğıt topladığı, maddi bir sıkıntısının bulunmadığını beyan etmiştir. Ayrıca çocuklarıyla da iletişime geçilerek durumdan haberdar edilmeleri sağlanmıştır. Vatandaşımızın herhangi bir ekonomik veya sosyal destek ihtiyacı bulunmadığı, ilgili kurumlarımız tarafından da teyit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.