İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere yönelik olarak dün jandarma ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde kullanma şüphesiyle aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu ünlü isimler, ifade vermeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

8 Ünlü de Uyuşturucu Tespit Edildi

Soruşturmaya ilişkin akşam saatlerinde son dakika bilgisi geldi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı.

Aka, Akdülger, Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesine rastlandı.

İlaç Kullanımına Bağlı Pozitif Çıkan Ünlüler

Kan örneklerinde ilaç etken maddesi tespit edilen isimlerin Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olduğu bildirildi. Derici, Altun ve Sali’nin kullandığı ilaçların yeşil reçete kapsamında temin edildiği belirtildi.

Uyuşturucu Maddeye Rastlanmayan Ünlüler

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.