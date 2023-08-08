Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hava muhalefeti nedeniyle 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde denizde dalga boyunun 2 metreyi aşabileceğini belirterek tatilcilere uyarı yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere önemli bir uyarıda bulundu.

"DALGA BOYU 2 METREYİ AŞABİLİR" Hava muhalefeti, şiddetli rüzgâr ve lodos beklentisi sebebiyle denizde riskli bir ortam oluşacağı tahmin edildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Karadeniz sahillerimiz boyunca Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga boyunun 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde 2 metreye ulaşacağı yönünde tahminler var. Tatilcilerimizi bu şartlarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Ekiplerimiz sahillerde kırmızı bayrak çekerek, misafirlerimizi denize girmemeleri konusunda anonslarla uyaracaktır. Lütfen onların hayatını ve kendi hayatınızı riske atmayın ve uyarıları dikkate alın" ifadeleri yer aldı.