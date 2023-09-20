Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, sergilediği performansla adeta gençlere taş çıkartıyor.Çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlara katılan Turan, arka arkaya 4 şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, sergilediği performansla adeta parmak ısırtıyor. 60-64 yaş kategorisinde Sakarya’yı temsil eden başarılı sporcu, çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlarda toplamda 4 şampiyonluk ve bir ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Birbirinden zorlu yarışlara katılan Turan, 11.Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu 60-64 yaş gurubunda birinci, 2.Uluslararası Vestel Yarı Maratonu’nda birinci, Çaycuma 3. Ulusal 15 kilometre Yol Koşusu’nda birinci, Bilgi Nilüfer Yarı Maratonu’nda birinci ve Eskişehir yarı maratonu 10 kilometrede ikinci olarak yarışmayı tamamladı.