SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen “Çocuklarla Ramazan Neşesi” konulu etkinlik miniklerle buluşmaya devam ediyor.

Teravih namazı ve sonrasında çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşayan minikler, aynı zamanda Ramazan ayının manevi atmosferinin her yönüne tanık oluyor.

BOYAMA OYUNU VE DİNİ BİLGİLER

Etkinliğin son adresi Şeyh Edebali Cami oldu. Teravih namazı öncesinde ve sonrasında miniklere yönelik gerçekleştirilen oyunlar, boyama etkinlikleri ve eğlenceler keyifli anlara sahne oldu.

Eğlencenin yanı sıra teravih namazı sonrası cami imamı tarafından bilgilendirilen miniklere Ramazan, teravih, oruç ve bu ibadetlerin detaylarıyla ilgili aktarımlar yapıldı.

GÖSTERİLER, OYUNLAR VE SÜRPRİZLER…

Miniklerin oldukça ilgi gösterdiği etkinlikler teravih namazı sonrası Geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterisi, halat çekme oyunu ve balon şelalesi etkinliğiyle devam etti.

CAMİ ÖNÜNDE İKRAMLAR

Camiden çıkan çocuklara hoş bir sürpriz yapılarak ayakkabılarının içine çikolata ikramları yerleştirildi. Cami avlusunda ise teravih namazı sonrası lokum, Osmanlı macunu ve çay ikramı yapıldı.

Dolu-dolu geçen gecede unutulamayacak bir deneyim yaşayan çocuklar, Ramazan’ın huzurunu doruklarına kadar hissetti.