Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kanocusu Muhammet Emin Sulak, Macaristan’da düzenlenen Uluslararası Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları’nda takım arkadaşlarıyla birliktegümüş madalyaya uzanarak kürsüde Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı sporcuları farklı branşlarda şehre ve ülkelerine önemli başarılar kazandırıyor.

Son olarak, daha önce de elde ettiği başarılarla büyük bir gurur kaynağı olan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün kanocusu Muhammet Emin Sulak, Macaristan’da tarihi bir derece daha kazandı. Macaristan'ın Szeged şehrinde düzenlenen Uluslararası Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları'na katılan temsilcimiz, K4 Mix/500 metre kategorisinde takım arkadaşlarıyla birlikte nefes kesen bir mücadele ortaya koydu.

Gösterilen üst düzey performansla Sulak ve Türkiye’nin farklı kulüplerinden aynı kanoda yarıştığı takım arkadaşları ikinci sırayı alarak gümüş madalya kazandı.

Alınan bu başarıyla kürsüde Türk Bayrağı’nı dalgalandıran Sulak, şehrine de büyük bir gurur yaşattı. 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlarda 43 ülkeden 770 sporcu ter döktü.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Sporcumuz Muhammet Emin Sulak, Macaristan'ın Szeged şehrinde düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları'nı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Sakarya'yı ve ülkemizi uluslararası arenada bir kez daha gururlandıran kıymetli sporcumuzu tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun” denildi.