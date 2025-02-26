Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Kültür Takvimi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "Şarkılar ve Hikayeleri" konseri, Ziya Taşkent Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı gecede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Murat Küçük hem solist hem de klarnet sanatçısı olarak izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Usta sanatçının güçlü yorumu ve sahnedeki enerjisi, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Konser boyunca seslendirilen eserler, yalnızca müzikle değil, her şarkının ruhunu yansıtan hikayelerle de dinleyicilere aktarıldı. Seyirciler, bu anlatımlarla duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: İHA