SUBÜ, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Ar-Genç Projesi Kampüs Yolunda’ etkinliği çerçevesinde YKS’ye girecek Sakarya Anadolu Lisesi ve Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Ar-Genç Projesi Kampüs Yolunda’ isimli etkinliği çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek lise öğrencilerini ağırladı. Bu çerçevede Sakarya Anadolu Lisesi’nde 12’nci sınıfa giden 35 öğrenci ile Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 12’nci sınıfa giden 40 öğrenci üniversitenin birimlerini gezdi ve eğitim-öğretim imkanlarına ilişkin bilgi aldı.

Üniversite adaylarına ilk olarak Rektörlük Konferans Salonu’nda Öğretim Görevlisi İlknur Çakar, Araştırma Görevlisi Nur Bağnu Polat ve Araştırma Görevlisi Dua Kayatürk tarafından tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra ise atölyeler, Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, SUBÜ Stüdyoları ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ziyaret edildi. Her bir birimde öğrencilerin üniversiteye ilişkin soruları da yanıtlandı.