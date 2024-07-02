Sakarya Büyükşehir Belediyesi endüstriyel alanda faaliyet gösteren fabrikalar başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve çocuklara muhtemel afet anında yangınlara nasıl müdahale etmeleri gerektiğini gerçekçi bir uygulamayla öğretiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yangın eğitimleri ve tatbikatları, endüstriyel alanda faaliyet gösteren fabrikalar, kamu kurumları, sivil toplum örgütlerinde ve çocuklara yönelik teorik ve uygulamalı olmak üzere iki farklı aşamada uygulanıyor. Alanında uzman itfaiye erleri tarafından verilen eğitimlerde yangın yerindeki tehlikeler, taşınabilir yangın söndürücüler, yanma ve yangın, acil durumlarda tahliye organizasyonu başta olmak üzere birçok konu hakkında detaylı eğitimler veriliyor. Uygulamalı aşamalarda ise portatif yangın söndürücüler ve yangın dolabında bulunan su ile oluşturulan yangınlara müdahale yöntemleri anlatılıyor ve vatandaşlar böylelikle ateşe nasıl müdahale edeceklerini öğreniyor.