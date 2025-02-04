Erkekler Basketbol 2. Ligi'ne ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 5 Şubat Çarşamba günü grup lideri Etimesgut Belediye Basketbol Takımı'na konuk olacak.

Ankara’da rakip Etimesgut

Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’nde oynanacak zorlu karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. İkinci yarıya seri galibiyet ile başlayan Büyükşehir Basketbol, Ankara’da kazanıp seriyi sürdürmek hedefinde.

Serimizi devam ettirmek istiyoruz

Karşılaşma öncesi açıklamada bulunan Belediye Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, “Genç kadromuz ile son 3 maçımızı kazanarak ligde önemli bir ivme yakaladık. Etimesgut Belediye Basketbol karşılaşmasında da parkeden galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Teknik heyet ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.