Dünyanın dört bir yanından yeşili, doğayı seven, peyzaj ve bahçe sanatlarına ilgili sektör temsilcileri ve turistleri ağırlayan PSB Anatolia’nın gözdesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin standı olduSAKARYA (İGFA) -Binlerce teknolojik peyzaj ekipmanı ve süs bitkisinin sanata dönüştüğü tasarımların yer aldığı Sakarya'daki fuarda 9 Eylül’e kadar misafirlerini ağırlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı dünyanın en büyük peyzaj, süs bitkisi ve bahçe sanatları fuarı olan PSB Anatolia bu yıl 6’ncı kez ve ilk defa “uluslararası” statüde kapılarını açtı.

“Yemyeşil Bir Dünya İçin” sloganıyla hazırlanan 300’e yakın stant, birbirinden özel tasarımları katılımcıların beğenisine sundu.

Son teknolojik tekniklerle üretilen dünyanın en trend peyzaj ekipmanları, yeşilin sanata dönüştüğü süs bitkileri ve bahçe sanatları ürünlerinin binlercesi firmaların vitrinlerine çıktı. Organizasyonun en dikkat çeken bölümü ise Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen organik şartlarda ürettiği tarımsal ürünlerin yer aldığı stant oldu.

SAKARYA’NIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ

Türkiye’deki ve hatta dünyadaki birçok yerel yönetime örnek olan modellerle Sakarya Botanik Vadisi’nde elde edilen yüzlerce çeşit tıbbi ve aromatik bitki, Akyazı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde topraksız tarımla üretilen domatesler çeşitleri, Pamukova’daki tarlalarda el emeğiyle üretilen çilekler, Büyükşehir Laboratuvarı’nda işlenerek ortaya çıkan şifalı bitkilerin mumları, kolonyaları, sabunları ve kremleri ziyaretçilere sunuldu.

Sakarya’da bir ilk olan Nehir Çikolata Evi mutfağında üretilen çikolatalar, Bal Evi’nden çıkan kabak tatlıları ve kabak lokumu da alanı süsleyen ürünler oldu.

Fuar süresince her gün Demokrasi Meydanı’ndan 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 saatlerinde ücretsiz servis kaldırılacak. Bu araçlar 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00’da ise fuar alanından merkeze hareket edecek.

Bu seferler 9 Eylül akşamına kadar devam edecek.