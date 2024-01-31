Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinin en eski caddesi Karaağaç Bulvarı’nı başlattığı rekreasyon çalışmasıyla dönüştürüyor, daha modern ve güzel bir görüntüye kavuşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kalbinde attığı dönüşüm adımlarıyla birçok alanı sosyal yaşama yeniden kazandırıyor. İlk olarak Çark Caddesi’nin trafiğe açık bölümünde başlatılan rekreasyon projesi, bu kez ise şehrin merkezindeki en eski cadde olan ve binlerce vatandaşın hatıralarını taşıyan Karaağaç Bulvarı’nda devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kazmanın vurulduğu Ağa Cami’den İhsaniye Camisi’ne kadar olan Karaağaç’taki orta refüj bölümü sil-baştan yenilenerek modern bir görüntüye kavuşturuluyor. Bu bölge hayata geçirilecek yürüyüş yolları, kilitli ve desenli kaldırımlar, kilim desenli parkeler, bisiklet yolu, yeni oturma-bank grupları ve peyzaj, yeşil alan dokunuşlarıyla yeni bir görünüm kazanacak. Ekonomik ömrünü tamamlayan yapıların söküldüğü bulvar, özellikle şehir merkezinde vakit geçiren vatandaşların yürüyüş yapabileceği, dinlenebileceği ve sohbet edip vakit geçirebileceği modern bir alana dönüştürülüyor.