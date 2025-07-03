Temiz, güvenli, donanımlı ve çevreci plajların simgesi olan Mavi Bayrak Ödülü yeniden Kuzey sahilleri buluşmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaali Merkez Plajında ödül için zorunlu tutulan 33 kriterin eksiksiz tamamlanması için sahil şeridinde gerekli altyapı ve hizmet iyileştirme çalışmalarına başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu ve sürdürülebilir turizm vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

KOCAALİ MERKEZ PLAJI’NDA İŞLEM BAŞLADI

2025 yaz sezonunda Sakarya’nın kuzeyindeki Karadeniz kıyısı plajları uluslararası alanda çevre kalitesi ve güvenliğin simgesi haline gelen Mavi Bayrak ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaali Merkez Plajı’nda çevresel altyapı ve hizmet iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

33 ZORUNLU KRİTER KARŞILANIYOR

Mavi Bayrak’ın 33 zorunlu kriterini karşılamak üzere başlatılan çalışmalarla, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve çevreci bir ortamda turizmi yaşaması, Karadeniz’in keyfini güvenlik ya da konfor endişesi yaşamadan çıkarması için birçok düzenleme yapılıyor.

KUZEY SAHİLLERİNDE YENİDEN MAVİ BAYRAK

Yüzme suyu kalitesi, cankurtaran hizmetleri, engelli erişimi, çevre eğitimi ve bilinçlendirme gibi pek çok alanda standartları yükseltmek için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen bu prestijli ödülü Sakarya'nın kuzey sahillerine yeniden kazandırmayı hedefliyor.

Dünya Turizm Örgütü tarafından da turizmin en önemli kalite göstergelerinden biri olarak kabul edilen mavi bayrak, bölgenin çevresel ve turistik değerine önemli katkılar sağlayacak.

KOCAALİ TARİHTE İLK KEZ

Şartların karşılanması ve sahilin yeniden dizayn edilerek, hizmet odaklı, olanakları geniş şekilde vatandaşların hizmetine sunulması halinde Kocaali Merkez Plajı’nde tarihte ilk kez mavi bayrak dalgalanacak.