Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre vatandaşlar, depozito iade makinelerine bıraktıkları her pet şişe, cam şişe veya metal içecek kutusu için 1 lira kazanacak.

Ödemeler doğrudan vatandaşların hesaplarına aktarılabilecek ya da anlaşmalı marketlerde alışverişlerde kullanılabilecek.

Uygulama 1 Temmuz 2026'da başlıyor

Depozito İade Sistemi'nin Türkiye genelinde tam kapsamlı olarak 1 Temmuz 2026 tarihinde devreye alınması planlanıyor. Bu tarihe kadar depozito iade cihazlarının vatandaşların kolay ulaşabileceği noktalara yerleştirilmesi ve sistemin aktif hale getirilmesi hedefleniyor.

Sistemde yalnızca belirlenen işareti taşıyan ambalajlar kabul edilecek. Vatandaşlar, şişe veya kutuların üzerinde yer alan "doğa" simgesini kontrol ederek depozito iadesinden yararlanabilecek.

Depozito iade noktaları yaygınlaşacak

Depozito iade makineleri marketler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara kurulacak. Amaç, geri dönüşüm oranlarını artırırken vatandaşların sisteme kolay erişimini sağlamak ve çevreye bırakılan atık miktarını azaltmak olacak.

Depozito ücreti ürün fiyatına eklenmeyecek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sistem nedeniyle ürün fiyatlarına ek bir depozito bedeli yansıtılmayacağı vurgulandı.

Vatandaşlardan depozito adı altında herhangi bir ek ücret talep edilmesinin söz konusu olmadığı belirtilirken, depozito ücreti talep eden kişi veya işletmeler hakkında yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.