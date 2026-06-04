İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Can Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Tören öncesinde Polat'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze alanında gözyaşları sel olurken, bazı aile fertleri fenalaşarak çevrede bulunanların yardımıyla sakinleştirildi.

Babasının tabutuna sarılan Can Polat'ın kızları, "Babamı bizden aldınız" diyerek feryat etti. Yaşanan duygusal anlar cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu.

Kaynak: İHA