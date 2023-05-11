Şehrin muhtelif noktalarını Ay Yıldız ve bayrak motifleriyle süsleyen Büyükşehir Belediyesi, son olarak Adnan Menderes Caddesi ve Büyükşehir Terminali Kavşağı’nın görüntüsüne dekoratif bir uygulamayla estetik kattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin estetiğine katkı sunacak dekoratif aydınlatma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ana cadde üzerindeki kavşaklara uygulanan Ay Yıldızlı dekoratif aydınlatma sistemivatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor.

Üzerinde vatanın simgelerini taşıyan uygulama 2 farklı noktaya daha uygulandı. Eski İzmit Caddesi olarak bilinen Adnan Menderes Caddesi ve Büyükşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin kavşakları yeni aydınlatma sistemiyle güzelleşti. Kırmızıyla beyaz ışıkların buluştuğu, Ay Yıldız’ın süslediği dekoratif işleme bölgenin estetik görüntüsünü zenginleştirdi.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Adnan Menderes Caddesi ve Sakarya Büyükşehir Terminali kavşağına uygulanan Ay Yıldızlı dekoratif aydınlatma sistemi de ekiplerimiz tarafından tamamlanmıştır. Vatandaşların beğenisini kazanan bu uygulamayı Sakarya’nın simgeleşmiş noktalarında uygulamaya ve cennet Sakarya’mızın görselini zenginleştirmeye devam edeceğiz” denildi.