Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük sağlık kampüsünün yanında Sakarya’nın ticari dokusuna imza niteliğinde bir projeyi hizmete açıyor. 10 bin 766 metrekare alan üzerinde 58 ofis ve 30 dükkanın yer alacağı Sakarya Ticaret Merkezi mimari tasarımı ve örnek çevre düzenlemesiyle Sakarya’nın ticaret dokusuna "imza" olacak. Başkan Ekrem Yüce, "Sağlık kampüsü yanında olması sebebiyle sağlıkçılarımızın, hasta yakınlarımızın ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yepyeni bir yaşam merkezini yakında hizmete açıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında olduğu gibi şehrin ticaretine değer katacak projeler üretiyor. Bunlardan bir tanesi olan SEAH ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin bulunduğu sağlık kampüsünün yanındaki Sakarya Ticaret Merkezi Projesi’nde de son aşamalara gelindi. Adnan Menderes Caddesi üzerinde eczane kampüsünün ve AKOM Binası’nın hemen yanında yer alan bu proje mimari tasarımları, örnek peyzaj ve çevre düzenlemesi, motivasyon odaklı işlenen ofis planlarıyla Sakarya’nın ticaret dokusuna ‘imza’ niteliği taşıyor.

58 ofis ile 30 dükkan olmak üzere 88 bağımsız bölümün yer alacağı, içerisinde sosyal yaşam alanlarının da bulunduğu projenin lansmanı gerçekleştirildi. Tanıtım programına ilçe belediye başkanları, Adapazarı Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Sakarya Berberler Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Tanıtımda konuşan Başkan Ekrem Yüce, bu merkezin otoparkı ile yine aynı noktada inşa edecekleri Katlı Otopark sayesinde sağlık kampüsü bölgesinin park sorununu ortadan kaldıracaklarını vurguladı. Sakarya Ticaret Merkezi ile Sakarya’nın estetik anlayışına yeni bir boyut kazandıracaklarını ifade eden Yüce, kullanışlı yapılarıyla kurulacak işletmelerin sağlık çalışanları, hasta yakınları ve bölge halkının tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

“Katlı Otopark ve Sakarya Ticaret Merkezi park sorununu çözecek”

Yüce, "Toplamda 10 bin 766 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz ticaret merkezimizin içerisinde 58 ofis ve 30 dükkân olmak üzere 88 bağımsız alan vardır. Bu projenin hemen arkasında toplamda 530 araça hizmet verecek olan yeni bir katlı otopark inşa edeceğiz. Bu otopark ve lansmanını gerçekleştirdiğimiz ticaret merkezimizin otoparkı, sağlık kampüsünde trafik yoğunluğuna çare çözüm olacak. Sağlık kampüsünün yanında inşa ettiğimiz merkezin bahçe ve çevre düzenlemesi, mimari yapısıyla şehrimizin estetik anlayışına yeni bir boyut kazandırıyoruz" dedi.

"Sağlıkçılarımızın hayatını kolaylaştıracağız"

Projede yer alan ofislerin sağladığı güven ve kullanışlı dokusuyla şehir ekonomisine canlılık getireceğini ifade eden Başkan Yüce, "Tasarımıyla huzur, güven ve motivasyon sağlayan ofislerde şehrin her noktasına ulaşılabilir konumda çalışma fırsatı sunuyoruz. Bölgedeki park sorununa alternatif bir çözüm getirerek trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. Kullanışlı yapılarıyla doğrudan bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırladığımız dükkânlar sağlık çalışanlarımızın, hasta yakınlarımızın ve hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak. Üreticimize ve esnafımıza uygun fiyatlı, konum avantajlı ve uzun ömürlü işyeri imkânı sağlıyoruz" diye konuştu.

"İş hayatına canlılık getirecek"

Sağlık turizmine büyük bir katkı sunacaklarını kaydeden Yüce, "Özellikle sağlık turizminin yoğun olduğu bölgede, hemşerilerimize ihtiyaçlarını tek bir merkezden karışlayabilecekleri bir yaşam alanı sunuyoruz. Başarıyla sonuçlandırdığımız projelerimize bir yenisini daha eklediğimiz Ticaret Merkezimizle iş hayatına, ekonomiye canlılık kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Yüce, tören öncesinde ve sonrasında ticaret merkezinde yürütülen çalışmaları inceleyerek katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.