Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hatlarına yeni hat daha eklerken bazı hatlarda değişikliğe gitti. Kuzey Terminal-Serdivan-Kampüs güzergahında çalışacak 16-K numaralı hat devreye alınırken 11 ve 28 numaralı hatlarda ise değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemelerle hatlar seferlerine 4 Eylül Perşembe gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hatlarında yeni bir hattı hizmete alırken bazı hatlarda ise değişikliğe gitti. Tüm değişiklikler 4 Eylül Perşembe günü uygulanmaya başlayacak. Şehrin dört bir yanında vatandaşlardan gelen talepleri ve yolcu potansiyelini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Terminal-Serdivan ve Kampüs güzergahında çalışmak üzere "16-K" adlı yeni bir toplu taşıma hattını devreye alıyor. Yeni hattın yanı sıra mevcuttaki bazı hatlarda ise güzergah değişikliğine gidildi. Buna göre "11" Numaralı Hızırtepe-Et Balık hattı yeni düzenlemeyle Ofis Garaj’dan değil SGM’den kalkış yaparak Et Balık’a ulaşacak.

Bir diğer değişiklik ise Kuzey Terminal ile Yeni Terminal arasında sefer yapan hatta yapıldı. Buna göre "28" Numaralı hat artık "28-A" ve "28-B" olmak üzere iki farklı hatta dönüştürüldü. Buna göre A ve B hatları Yazlık Kavşağı’dan Serdivan AVM’ye ardından Tunatan Kavşağı’na uzanarak mevcut güzergaha ulaşacak. Açılan yeni hat ve güzergah değişikliğine gidilen hatların saat ve güzergah bilgilerine SAKUS’tan kolaylıkla ulaşılabilecek. Tüm yeni düzenlemeler ise 4 Eylül Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve artan yolcu yoğunluğu nedeniyle toplu taşıma hatlarımıza yeni hat eklemesi yapılmış bazı hatlarımızda ise güzergah değişikliğine gidilmiştir. Yapılan tüm değişiklikler SAKUS mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden detaylı şekilde takip edilebilir. Değişiklikler 4 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olacaktır" ifadelerine yer verildi.