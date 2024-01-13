Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yer yer 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı şehrin bazı bölgelerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sakarya’nın Akyazı, Hendek, Kocaali ve Sapanca ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehrin yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giydi. Yer yer 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Öte yandan, Karayolları ve belediye ekiplerin ise ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.