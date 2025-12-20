Bursa-Balıkesir karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. Trafik ekipleri, muhtemel kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyardı.
Yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
