Milli Savunma Bakanlığı son açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonun başarısını duyurarak, saldırı hazırlığındaki 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Kahraman Komandolarımız tarafından gerçekleştirilen bu operasyonla, PKK/YPG'ye mensup teröristlerin kaçacak delik arayışları sona erdi. Teröristlerin hedefleri, komandolarımızın kararlı ve profesyonel yaklaşımı sayesinde başarıyla engellendi.

Son iki gün içerisinde hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde toplamda 21 teröristin etkisiz hale getirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki kararlılığının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Teröristlerin her türlü saldırı girişimine karşı hazır ve kararlı bir şekilde mücadele edildiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bölgedeki terör tehdidi bertaraf edilirken sivil halkın da güvenliği gözetildi. Operasyonların planlı ve hassas bir şekilde yürütülmesi, sivillerin zarar görmemesi için büyük bir önem taşıyor.