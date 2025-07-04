

CHP İnegöl Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çiçek, Ak Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısının İnegöl Belediye binasında yapılmasına tepki göstererek geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Belediye Başkanı Alper Taban da Temmuz ayı meclis toplantısında bu konuya cevap verdi.

Başkan Taban ve Belediye Meclis Üyesi Çiçek arasındaki tartışmaya Saadet Partisi sıralarından tepki geldi.

Söz alan Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fatih Berber, "Meclis bu tarz gündemlerle oyalanmamalı" diyerek her iki tarafı da eleştirdi.

ÖLÜMLÜ BİR KAZAYLA KARŞILAŞABİLİRİZ

İnegöl'ün asıl gündemiyle ilgili bir konuya geçmek istiyorum diyen Berber, Kozluca Bulvarı'ndaki altyapı ve trafik sorununa dikkat çekti. Berber açıklamasında; "Meclisin bu tarz gündemlerle oyalanmasını, Alper Taban'ın mecliste bu konuya cevap vermesini ve Hüseyin Çiçek'in mevcut tutumunu doğru bulmuyorum. İnegöl'ün asıl sorunlarından biriyle ilgili dilek ve temenniye geçmek istiyorum. Kozluca Bulvarı ile alakalı iki hafta önce bir basın açıklaması yapmıştım. Hayati bir mesele olduğunu da belirtmiştim. İki haftadan beri burada yaklaşık 5-6 kaza daha meydana geldi. Allah korusun ölümlü bir kaza ile de karşılaşabiliriz" dedi.

LÜTFEN ÖNEMLİ KONULARI MECLİSE GÜNDEM OLARAK GETİRELİM

Berber sözlerini şöyle sonlandırdı; "İnegöl Belediyesi bu konuyla ilgili elinden ne geliyorsa yapmalı. Büyükşehir belediye meclisinde arkadaşlarımız var. Lütfen büyükşehir belediye meclisinde de bu konuyu gündeme getirsinler. Kültürpark'ın havuzunun dolmasından daha önemli bir konudur. Burada kimin toplantı yapıp yapmadığından daha önemli konudur. Lütfen bu önemli konuları meclise gündem olarak getirelim. Diğer konular siyasi olarak başka platformlarda tartışılabilir."

Kaynak: BÜLTEN