Geçtiğimiz hafta Fransa'da yeni bir mağaza açan Saloni, uluslararası alandaki büyüme hedeflerini hız kesmeden sürdürüyor. Yıl sonuna kadar Sofya ve Washington'da da mağaza açmayı planlayan Saloni, global bayii ağını genişletmeye devam ediyor.

"Tüm Taşkentlilerle En Kaliteli Mobilyalarımızı Buluşturacağız"

Saloni Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek, açılışta yaptığı konuşmada tüm misafirlere teşekkür ederek duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özbek, "Herkese merhaba. Nazik teşrifleriniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehirde, Taşkent'te olmaktan çok mutluyuz. Değerli ortaklarımıza, mağazamızın proje aşamasından açılış aşamasına kadar emeği geçen tüm yönetici ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mağazamız ve koleksiyonumuzda en kaliteli mobilyalarımızı tüm Taşkentliler ve Orta Asya'daki müşterilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum, mağazamız hayırlı uğurlu olsun." ifadeleriyle Taşkentlilere ve açılış etkinliğine katılan misafirlere teşekkür etti.