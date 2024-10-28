Birven ve Maraş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiçek ve Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı Murat Sevilir, Kahramanmaraş’ta görev yapan muhtarları ziyaret etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Büyükşehir Muhtarlar Derneği, Onikişubat Muhtarları Derneği, Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği ve Onikişubat Muhtarlar Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret eden Başkan Çiçek, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Mustafa Çiçek, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada: “Kahramanmaraş Halı Yıkamacılar Dernek Başkanımız Murat Sevilir ile birlikte; Büyükşehir Muhtarlar Derneği, Onikişubat Muhtarları Derneği, Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği ve Onikişubat Muhtarlar Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ettik. Muhtarlarımızla, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirme ve çözüm yollarını görüşme fırsatı bulduk. Gösterdikleri misafirperverlik için kıymetli başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ederiz. Birven Tekstil ve Maraş Tekstil olarak her daim muhtarlarımızın yanında olma gayretinde olacağız” dedi.

Muhtarların demokrasinin temel taşları ve yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olduğunun altını çizen Başkan Çiçek, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı.