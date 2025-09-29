Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurşunlu Mahallesi'nde yapılan ve diğer ilçelerde de görülen şalvar gecesi etkinlikleri çoğalmaya başladı. Köylü kadınları arasında birlik ve beraberliği arttırmak, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak adına gerçekleştirilen organizasyonlara erkekler ise alınmıyor.



Geceyi adeta gündüze çeviren köylü kadınlar bölgeye ait yöresel tek tip elbiseler giyerek gönüllerince eğleniyorlar. Son olarak Keles'e bağlı kırsal Menteşe Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona katılım yüksek oldu. Köy meydanında yapılan organizasyonda çalınan dağ yöresi müzikleri eşliğinde kadınlar gönüllerince eğleniyorlar. Erkekleri bölgeden uzak tutan kadınlar, 1 geceliğine de olsa yılın yorgunluğunu şalvar gecesinde atıyorlar.