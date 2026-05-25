İzmir'de oynanan final maçını kazanarak şampiyonluğa ulaşan ve TFF 3. Lig'e yükselen Gölcükspor'un kafilesi, ilçede coşkuyla karşılandı.

Yükselme play-off finalinde Keçiören Belediyesi Bağlumspor'u penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek yeniden TFF 3. Lig'e yükselen Gölcükspor, kente şampiyonluk kupasıyla döndü. Gölcükspor Başkanı Kadir Özdemir, teknik heyet ve futbolcular için Anıtpark'ta kutlama programı düzenlendi. Meşaleler ve havai fişekler eşliğinde alana giren kafile, taraftarlarla sevincini paylaştı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Özdemir, şampiyonlukta emeği geçenlere ve desteklerini esirgemeyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür ederek, takımı daha üst seviyelere taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

'Yeni gelmedik, geri geldik'

Kutlamalarda taraftarlara hitap eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise 5 yıllık zorlu bir maratonun ardından profesyonel lige dönmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. 'Yeni gelmedik, geri geldik' diyen Sezer, İhsaniye'de yapımına başlanan Gölcük Spor Kompleksi hakkında da bilgi verdi. Sezer, 'İhsaniye'deki Gölcük Spor Kompleksi'nde, biri suni, biri çim olmak üzere 2 FIFA standardında sahamız, kaleci antrenman sahamız, kapalı spor tesisimiz ve hepsinden daha önemlisi, Gölcükspor'un konaklayabileceği tesisimiz var. Hayırlı, uğurlu olsun. Şu an yapımına başlandı. Bunun için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a da teşekkür ediyorum' dedi.

Gölcükspor'un bir 'belediye takımı' değil, Gölcük halkının takımı olduğunu vurgulayan Sezer, geçmiş dönem başkanlarına ve amatör spor kulüplerine destekleri için teşekkür ederek, ilk hedeflerinin profesyonel ligde kalıcı olmak, ardından 2. Lig'e yükselmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kutlamalar, konuşmaların ardından taraftarların ve futbolcuların marşlar eşliğindeki eğlencesiyle gece geç saatlere kadar sürdü.