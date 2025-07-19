Bilecik’in gururu olan başarılı sporcular, elde ettikleri önemli dereceler sonrası Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti.

Ziyarete katılan sporcular Mehmet Taşkıran, Abdülkerim Karakaya ve Abdülkerim Akdaş, hem Bilecik’i hem de Türkiyeyi gururlandıran başarılarıyla takdir topladı. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Durgut, azim ve disiplinle elde ettikleri başarıların örnek teşkil ettiğini vurgulayarak sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Özellikle; Bulgaristan’da düzenlenen uluslararası Mladost U18 Meeting Yarışmasında birincilik elde eden, ardından U18 Türkiye Şampiyonası’nda Gülle Atma branşında Türkiye Şampiyonu olan Abdülkerim Akdaş, 20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Makedonya’da düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Başkan Durgut yaptığı açıklamada, "Söğüt Belediyesi olarak spora gönül veren her gencimizin yanında olmaya, başarılarını desteklemeye ve gururlarını hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Sporcuları ve antrenörlerini yürekten kutlayan Söğüt Belediyesi, uluslararası alanda Türkiye’yi temsil edecek olan Abdülkerim Akdaş’a da başarılar diledi.