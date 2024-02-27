Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3’üncüsü oldu.

Mersin’de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar U-18 Ferdi Atletizm Şampiyonası 117 kadın, 144 erkek olmak üzere toplam 261 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş gülle atmada 15.75 metre, cirit atmada 55.09 metre atarak Türkiye 3’üncüsü oldu. Abdulkerim Akdaş’a bronz madalyası takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Abdulkerim Akdaş ve antrenörü Sercan Ocak’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.