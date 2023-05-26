Ordu Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi’nde bulunan 22 dönümlük alana Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yeni atletizm ve futbol sahası yapılıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ordu’da spor ve sporcuya verilen destekler artarak devam ediyor. Tüm branş spor ve sporcularına hizmet verecek olan tesis, Ordu’yu sporcu kenti yapma hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

TAM DONANIMLI BİR TESİS OLACAK

Yapılacak yeni spor tesisinde atletizm sahası, atlama ve atma branşlarının içinde bulunacağı tartan zemin yüzeyli altı kulvarlı pist, sporcu soyunma odaları, seyirci tribünleri, amatör ve bölgesel lig maçlarının oynanabileceği FİFA standartlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası (110mx72m) yer alacak.