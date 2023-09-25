Türkiye’nin en prestijli yarışı Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın Sakarya’da ayağında şampiyonlar belli oldu. Bataklık, taş ve rampa parkurda tozu dumana katan pilotlar Doğukan Pedal ve İlkgün Yurdakul 111 puanla şampiyon olurken, direksiyon geçen Başkan Ekrem Yüce, herkesin beğenisini kazanan bir şov yaparak parkuru hatasız geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Spor Ada Projesi pistinde sona erdi. Türkiye’nin en prestijli off-road yarışında 18 araçla yarışa katılan 36 pilot tozu dumana katarak şampiyonluk için ter döktü.

7 bin 500 metre uzunluğunda olan bataklık, taş, rampa, set, dik ve engebeli zeminlerin bulunduğu alanda nefes kesen bir mücadele ortaya koyan pilotlar Doğukan Pekal ve İlkgün Yurdakul (ko-pilot) 111 puanla 4. Ayağın şampiyonları oldu. Bekir Başkal ve Hande Erdoğan ise 100 puanla ikinci, Ali Seyda Kavrak ile Serkan Sivri ise 90 puanla üçüncü oldu.

Yüzlerce sporsever, Büyükşehir’in organizasyonuyla yarışları bizzat pist alanından takip etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şampiyona heyecanına ortak oldu. Şampiyon pilotlara kupalarını Başkan Yüce ve protokol üyeleri takdim etti.

Başkan Yüce, 250 kişilik dev yarış ekibinde görev yapan hakem ve gözetmenlere tek tek teşekkür etti ve yarış sonunda “0” numaralı aracın direksiyonuna geçerek piste çıktı. Önemli seviyede sürüş kabiliyeti isteyen off-road şovuyla alanda beğeni toplayan bir şov gerçekleştiren Yüce, ileri bir beceri gerektiren zorlu parkuru hatasız tamamladı.

“SAKARYA’NIN KAPISINI DÜNYAYA AÇACAĞIZ”

İlerleyen yıllarda da off-road heyecanına ev sahipliği yapacaklarını belirten Başkan Yüce, “İzleyenleri büyüleyen off-road heyecanını tamamladık.

Adrenalinin üst seviye olduğu bu sporu yapan cesaretli sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu tip tesisleri, parkurları, spor salonları inşa ederek ve spora-sporcuya sahip çıkmaya, şehrimizi dünyaya duyurmaya önümüzdeki senelerde de devam edeceğiz inşallah. Yarışlar boyunca tozu dumana katan, Offroad rüzgarını estiren,20 yarışmacı ve 40 pilotu cesaretlerinden ötürü kutlarım” ifadelerini kullandı.