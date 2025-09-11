Uzun yıllardır Türk sporuna ve sağlığına yaptığı katkılarla adından söz ettiren Medicana, Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan iş birliğini ileriye taşıdı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarına isim sponsoru olan Medicana, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında sarı-lacivertli kulübün tüm branşlarına sağlık hizmeti sunacak. Kadın/Erkek Futbol A Takım ve altyapıları, Kadın/Erkek Basketbol A Takım ve altyapıları, Kadın/Erkek Voleybol A Takım ve altyapılarıyla birlikte olimpik branşlar (Yüzme, masa tenisi, atletizm, boks, kürek, yelken, tekerlekli sandalye basketbol) kapsamındaki sporcuların sezon öncesi sağlık kontrolleri ve iki sezon boyunca spor yaralanmalarına bağlı tedavileri Medicana tarafından karşılanacak.

Medicana ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen özel bir törenle kamuoyuna duyuruldu.

Sponsorluk anlaşması imza törenine Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Futbol Erkek A Takım Kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Beko Basketbol Erkek A Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu katıldı.

"Bu sadece sponsorluk anlaşması değil Türk sporuna büyük katkı"

İmza töreninde konuşan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, "Türkiye’nin önde gelen sağlık grubu Medicana, ülkemizin en büyük spor ve sivil toplum örgütlerinden Fenerbahçe ile bir araya geliyor. Fenerbahçe ile kurduğumuz bu iş birliğinin yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü’ne değil, Türk sporuna da önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda; alanında deneyimli uzman kadromuz, dünya standartlarında sunduğumuz nitelikli ve bütüncül sağlık hizmetlerimizle, Fenerbahçe Ailesi’nin her bir ferdinin yanında olacağız. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bu iş birliği sayesinde, tüm branşlarda Fenerbahçeli sporcuların sağlık süreçlerini üstleniyor olacağız. Bizler için bu, sadece bir sponsorlukdeğil; sporun gelişimine, gençlerin geleceğine ve ülkemizin uluslararası başarılarına katkı sunmak adına çok değerli bir sorumluluk" diye konuştu.

"Medicana’nın spora ve sporculara desteği devam edecek"

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sağlık sponsorluğunu üstlenmekten gurur duyduklarını ifade eden Özkaya, "Hem Türkiye’de hem de dünyada sportif başarılarıyla göğsümüzü kabartan Fenerbahçe’nin ulusal ve uluslararası alanda başarılarla dolu yolculuklarında Medicana’nın desteği her zaman yanlarında olacak. İş birliğimizin Türk sporuna, Fenerbahçe’ye ve Medicana’ya hayırlı olmasını dilerim. Türkiye’nin spora büyük destek veren sağlık markası Medicana olarak; farklı branşlara, farklı renklere, birinci liglerde ve altyapılarda yer alan sporculara ve kulüplere katkılarımız artarak devam edecek" dedi.

"Medicana sporda renk ayrımı yapmıyor"

Medicana’nın şu an 17 spor kulübüne sponsor olduğunu ifade eden Reha Özkaya, "Türkiye Milli Takımları, Türkiye Basketbol Süper Ligi, Futbol Süper Ligi, Voleybol Sultanlar ve Efeler Ligi başta olmak üzere bu liglerde ve alt liglerde bulunan birçok kulübün yanı sıra farklı branş ve uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden sporculara uzun yıllardır sponsor olarak destek veriyoruz. Medicana, sporda renk ayrımı yapmıyor. Biz her formayı, her teri, her hayali aynı değerde görüyoruz. Sporu yalnızca fiziksel bir aktivite olarak değil; toplum sağlığını güçlendiren, ruhsal iyiliği besleyen ve geleceğe umut taşıyan bir alan olarak tanımlıyoruz" şeklinde konuştu.

Sertaç Komsuoğlu: "Sporcularımızın sağlığı en üst standartlarda korunacak"

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, köklü bir sağlık grubunu Fenerbahçe çatısı altında görmekten dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Bu birliktelik sayesinde sporcularımızın sağlığı en üst standartlarda korunacak, başarı yolculuğumuzda bize güç katacaktır. Sağlık gibi hayati bir konuda Medicana gibi güvenilir bir markanın yanımızda olması kulübümüz için stratejik bir adım niteliğindedir. Fenerbahçe’mizin hedefleri her zaman büyüktür. Sporcularımızın yanında sağlık alanında da güçlü paydaşlara sahip olan Medicana ile çalışmak bu önemli yolculukta, bu önemli hedeflerde bizi rahatlatan bir unsurdur" ifadelerini kullandı.

Burak Çağlan Kızılhan: "Medicana, tüm şubelerimizin sağlık sponsoru olacak"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise, "Sizlerin de bildiği gibi Medicana geçen sene itibarıyla bizim için çok önemli olan ve Türk voleybolunun lokomotifi olan kadın ve erkek voleybol takımlarımızın isim, göğüs ve sağlık sponsoru olmuştu. Bugün itibarıyla da tüm şubelerimizin sağlık sponsoru olacak. Medicana, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları boyunca tüm şubelerimizin sağlık sponsoru olarak bizlere hizmet verecek. Başta yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Bozkurt olmak üzere tüm Medicana Sağlık Grubu ailesine bu güven ve özveri için gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. İş birliğinin her iki tarafı için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.