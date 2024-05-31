Bursa’da şampiyonluk kutlamalarında kavgaya karışan şüphelilere Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray’ın şampiyonluğu ardından kutlamalarına çıkan vatandaşların, başka taraftar grubu tarafından saldırıya uğraması üzerine harekete geçti. "Mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 2 şüpheliye soruşturma çerçevesinde işlem başlatılırken, şüphelilerden M.G. çıkarıldığı mahkememe tutuklandı. Şüphelilerden Y.C.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.G., Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince şüpheli M.G. hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Diğer şüpheli Y.C.Y .’yi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA